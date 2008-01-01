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ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 20 января
Миновал полдень, и температура в среднем повысилась на градус с небольшим. В 12 часов на опорной метеостанции столицы ВДНХ, в районе ТСХА и на Балчуге было -3.4 градуса, в Тушино -3.9, в районе МГУ -4.2. Ветер юго-западный в районе ТСХА его порывы достигают 14 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменилось и остается пониженным 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная 72%. / meteonovosti.ru /
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