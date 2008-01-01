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На юго-западе Якутии снегопады, на востоке морозы



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 20 января



Накануне большая часть Якутии находилась в поле повышенного давления, осадков не было, но при малооблачной погоде в ночные и ранние утренние часы воздух остывал и на большинстве станций выше -33 градусов не было. На востоке и северо-востоке региона столбик термометра подбирался к отметке -50, местами он преодолел эту отметку. Но самые низкие температуры отмечались в Нере -55.5, в Юрты и Агаякане -56.6 градуса.



В начале новой недели с запада приблизится циклон, а вместе с ним и зона небольшого снега, который и пройдет на западе, юге и местами в центре Якутии. На юго-западе снег ожидается более интенсивный и продолжительный, а в теплом секторе циклона, морозы ослабеют ночью до -15..-20, днем не ниже -15 градусов. Восточная половина Якутии останется в холодном воздухе и в ночь на понедельник -42..-47, на северо0востоке до -55 градусов. / meteonovosti.ru /



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