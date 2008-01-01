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Новости погоды
На Камчатке сырая и ветреная погода
ИА "Метеоновости" / 11:08 Воскресенье, 20 января
Накануне у юга Камчатки располагался глубокий и обширный циклон с давлением в центре менее 980 гПа, где и отметился сильным снегом, выпало до 11 мм осадков, при штормовом ветре до 28 м/с, разыгрались метели.
В начале новой недели центр циклона с юга Камчатки переместится на акваторию Охотского моря. И погода пойдет на лад. Снег ослабеет, перейдет в разряд небольшого, в Усть-Камчатском районе местами он еще может быть более интенсивный, ветер в ночь на понедельник 15-10 м/с, а днем уже 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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