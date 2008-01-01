Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
20 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:57 Воскресенье, 20 января

  Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей города небольшим морозцем. В 9 часов утра на главной метеостанции - ВДНХ и в районе ТСХА было -4.5, в районе МГУ и Тушино -5.1 градуса, в центре - на Балчуге -4.2. Осадков нет, видимость на дорогах хорошая, 10 км. Ветер юго-западный, в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 10 м/с.

Атмосферное давление пониженное 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная 78%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-3
Вс.
20 янв.
-4
Пн.
21 янв.
-10
Вт.
22 янв.
-12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Алис-Спрингс		 -52
Юрты

некомфортное место: Рейкьявик
комфортное место: Силчар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100