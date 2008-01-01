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ИА "Метеоновости" / 09:57 Воскресенье, 20 января



Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей города небольшим морозцем. В 9 часов утра на главной метеостанции - ВДНХ и в районе ТСХА было -4.5, в районе МГУ и Тушино -5.1 градуса, в центре - на Балчуге -4.2. Осадков нет, видимость на дорогах хорошая, 10 км. Ветер юго-западный, в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 10 м/с.



Атмосферное давление пониженное 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная 78%. / meteonovosti.ru /



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