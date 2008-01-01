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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 20 января



Зима вступила во вторую половину своего пребывания на московской земле, и пока свой суровый нрав не проявляет. Самые сильные морозы в это время отмечались в сороковые годы. Температура под утро достигала отметку в -40 градусов. В 1940 году зарегистрирована самая низкая температура зимы за весь ряд инструментальных наблюдений (-42.1 градуса). Но произошло это 17 января. А 20 января рекорд самой низкой температуры отмечался в 1942 году: -40.1 градуса.



А самыми теплыми текущие дни были в 2007 году. 20 января температура вовсе повысилась до +6.2, что и стало суточным рекордом. В этом же году отмечен и абсолютный максимум января, 11 числа было зафиксировано +8.6 градуса.



Сильным снегом отличился этот день в 1899 году, когда на московскую землю выпало 6.9 мм осадков.



В прошлом, 2018 году, 20 января сохранялись умеренные морозы: ночью --10.7, днем -7.9 градусов, кружил снег, выпало до 4 мм, а высота снежного покрова подросла до 15 см. / meteonovosti.ru /



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