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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Воскресенье, 20 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



Оттепели сменятся в столичном регионе небольшими морозами, что улучшит комфортность погоды. Атмосферное давление продолжит рост и приблизится к нормальному, влажность воздуха остается высокой. Для большинства людей такой тип погоды будет благоприятным. Однако, колебания метеопараметров которые отмечаются в последние несколько дней, высокая влажность воздуха, недостаток солнечного света, дефицит кислорода в воздухе могут негативно сказываться на общем психологическом состоянии, вызывать различные вегетативные нарушения (тревожно-депрессивные реакции, переутомление и снижение умственной и физической активности, нарушение сна, частые головные боли или головокружение и др.). Стоит больше внимания уделять отдыху, зимним видам спорта на воздухе (если нет противопоказаний) и поддерживать организм приемом растительных препаратов улучшающих тонус нервной системы. / meteonovosti.ru /



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