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Статистика крещенских морозов в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:54 Суббота, 19 января



Если морозами считать понижение температуры ниже -10 градусов, то в прошлом столетии за период с 1950 по 1999 годы, в 26 годах крещенские морозы состоялись. Самыми суровым оказались 1968 и 1969 годы, в которых в крещенскую ночь морозы усилились до -27 и -31 градуса соответственно. А вот в 1993 году погода не подтвердила народную примету и температура даже в ночные часы была положительная.



В текущем столетии за 19 лет ниже десятиградусной отметки столбики термометров понижались в 6 годах. Очень холодно в крещенскую ночь было в 2011 году (до -17 градусов) и в 2010 году (до -22 градусов). Но самыми суровыми морозы были в 2006 году, когда под утро они усилились до -30, да и днем ослабели лишь до -25 градусов. / meteonovosti.ru /



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