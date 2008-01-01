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Аномальное тепло России



ИА "Метеоновости" / 12:51 Суббота, 19 января



С начала зимнего сезона в северных районах Западной Сибири установилась на редкость теплая погода. Причиной тому стали атлантические циклоны. Нескончаемой чредой они следуют по арктическим морям России, поставляя в северные районы относительно теплый океанический воздух.



Так в декабре в Салехарде средняя за месяц температура воздуха превысила норму более, чем на 5 градусов, а в отдельные дни в середине месяца она даже повышалась в дневные часы до +3 градусов.



Январь подхватил эстафету своего предшественника, и в первой пятидневке месяца температура превышала норму на 12 и более градусов. После кратковременного похолодания, а оно произошло в конце первой декады января, в низовье Оби вновь вернулось тепло. В прошедшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 12-16 градусов, а в дневные часы на всей территории Западной Сибири морозы были совсем небольшими, от -5 до -8 градусов.



Несмотря на аномальное тепло, рекордных значений температура не достигла. / meteonovosti.ru /



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