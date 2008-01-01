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ИА "Метеоновости" / 12:40 Суббота, 19 января



В полдень температура воздуха немного повысилась и составила от -5 до -6 градусов, на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 12 часов было -5.3 градуса. Небо закрыли слоисто-кучевые облака, но местами появляются и просветы. В отдельных районах города идет небольшой снег. Атмосферное давление остается пониженным, 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 79%. Ветер западных направлений дует со средней скоростью 2-6 м/с, порывы повсеместно 8-10 м/с, в районе московских аэропортов - до 11 м/с. / meteonovosti.ru /



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