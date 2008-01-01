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В Средней Азии сохраняется рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 19 января



Глубокий южный циклон принес очень теплый воздух в страны Средней Азии. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха, как и накануне, на большей части территории превысила свои многолетние значения на 8-12 градусов. В Кыргызстане величина положительной аномалии была несколько ниже, но именно в этой Республике температура воздуха установила новый суточный рекорд. Городом-рекордсменом стал Талас, расположенный в северо-восточной части Таласской долины, в пойме реки Талас, в 360 км к западу от столицы Кыргызстана г. Бишкек. В дневные часы температура повысилась до +13.7 градусов, оставив предыдущий рекорд, +11.3, в 2014 году.



Во многих городах зафиксированы рекордные значения. На севере этой обширной территории максимальные значения +2..+5 градусов, на крайнем юге до 25..26 градусов.



Циклон продолжает свой путь на северо-восток и уже в воскресенье его центр приблизится к озеру Балхаш. Он принесет существенное повышение температуры на всей территории Кыргызстана и в юго-восточные районы Казахстана. / meteonovosti.ru /



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