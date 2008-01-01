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Циклон прошелся снегопадами по Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:42 Суббота, 19 января



В завершении рабочей недели большинство районов Европейской России оказались во власти атлантического циклона. Его центр кружил над Северной столицей, а атмосферные фронты охватили и центральные области. В большей степени циклон проявил себя в северной половине Центрального округа. В Ярославской и Костромской областях шел сильный снег, выпало до 11 мм осадков, сильный снег отмечался и в Тверской области, где январская копилка пополнилась на 14 мм. В южных областях Центрального округа осадки были не столь интенсивными и в основном в виде мокрого снега и дождя.



Сегодня циклон уже переместился на северо-восток и приблизился к Архангельску. Но атмосферные фронты, с ним связанные, обострились над юго-восточными областями Центрального округа, где отмечаются сильные осадки: в Рязанской области снег, мокрый снег, отложения мокрого снега, гололед, в Воронежской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и также налипание мокрого снега и гололед.



В воскресенье очередной циклонический вихрь направится к центральным областям России. Его влияние, как и предыдущего, заденет в основном северную половину округа. После небольшой передышки в ненастье вновь начнутся осадки преимущественно в виде снега. / meteonovosti.ru /



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