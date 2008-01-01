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Восток России во власти активного циклона



ИА "Метеоновости" / 10:52 Суббота, 19 января



В зимний период восточные районы страны не оставляют без внимания циклоны. В минувшие сутки очередной вихрь кружил вблизи юга Камчатского края, и стал виновником штормовой погоды не только в крае, но и в прилегающих к Охотскому морю территориях.



На юге Камчатского края при ветре до 29 м/с бушевала продолжительная метель, а сильный снег пополнил копилку осадков на 14 мм. На Сахалине сильный снег (до 17 мм) сопровождался усилением ветра до 25 м/с. На Курилах также отмечался сильный снег и метель при ветре до 28 м/с. Ветреная погода была в Хабаровском и Приморском краях, порывы ветра достигали 26-28 м/с.



Сегодня и в воскресенье циклон почти не изменит свое местоположение и продолжит углубляться. Комплекс неблагоприятной погоды в восточных районах сохранится. На юге Камчатского края прогнозируется усиление ветра до штормовой силы, 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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