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Где самые суровые Крещенские морозы



ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 19 января



В ночь на Крещенье в большинстве районов России температура воздуха была отрицательная. И лишь в Крыму и Краснодарском крае она не преодолела нулевую отметку и составила от 1 до 6 градусов. Близкой к нулю она была в Черноземье, от -1 до +1, в Среднем и Нижнем Поволжье она также была недалека от 0, но все же отрицательная, от -2 до -5 градусов. На остальной территории России температура была повсеместно ниже этого рубежа, а значит "Крещенские морозы" состоялись. На Европейском севере морозы усилились до -21,-26 градусов, в областях северо-запада, в том числе в Северной столице минимальная температура составила от -12 до -17 градусов, в центральных областях разброс температур был велик: от -5 в Калужской области до -15 в Ярославской и Костромской областях. В верховье Волги температура колебалась от -10 до -15 градусов.



И все же самые суровые морозы в Крещенскую ночь отмечались на азиатской территории России. Ниже двадцатиградусной отметки температура понизилась в большинстве районов Сибири, до -30 похолодало в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, континентальных районах Магаданской области и Камчатского края. За 40 градусов перешагнула температура в Якутии, а полюс холода остался на своем традиционном месте: в районе Оймякона и близлежащих населенных пунктах в ночь на 19 января здесь зарегистрирована самая низкая температура Северного полушария, -56 градусов. / meteonovosti.ru /



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