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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:48 Суббота, 19 января

  В ночные часы температура воздуха в Москве преодолела отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений и к утру понизилась до -5,-7 градусов. Теплее всего было в центре города, на Балчуге -

-5.1, а холоднее - в Тушино, -6.8. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 9 часов было -6.7 градусов. При малооблачном небе осадков не отмечалось. Атмосферное давление остается пониженным, 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%. Ветер западный, юго-западный 1-3 м/с, порывы повсеместно 8-11 м/с, в районе московских аэропортов - до 13 м/с. / meteonovosti.ru /
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-3
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-6
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Алис-Спрингс		 -55
Усть-Нера

некомфортное место: Шелагонцы
комфортное место: Мунду

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