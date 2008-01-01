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ИА "Метеоновости" / 09:48 Суббота, 19 января



В ночные часы температура воздуха в Москве преодолела отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений и к утру понизилась до -5,-7 градусов. Теплее всего было в центре города, на Балчуге -



-5.1, а холоднее - в Тушино, -6.8. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 9 часов было -6.7 градусов. При малооблачном небе осадков не отмечалось. Атмосферное давление остается пониженным, 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%. Ветер западный, юго-западный 1-3 м/с, порывы повсеместно 8-11 м/с, в районе московских аэропортов - до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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