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Новости погоды

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Некоторые сведения из "крещенской" погодной летописи

ИА "Метеоновости" / 09:41 Суббота, 19 января

  В 2014 году в Москве ночной "крещенский" мороз около -20 градусов, в Зарайске температура понижалась до -25, в Дмитрове было -24 градуса. В этот день на Красной Поляне выпало 23 мм осадков при температуре от +2 до +5 градусов.

2016 год во Владикавказе рекорд тепла, +15,6, в Чибае +11,5. Рекордно тепло в Туркменбаши +19,7 и в Ашхабаде +22,0.

А в центре России прошли сильные снегопады: в Костромской, Орловской областях (до 10 см осадков), в Тульской области до 12 мм, 19 января в Московской области до 6 мм.

2018 год отметился рекордами минимальной температуры: в Туруханске -51,5 градуса, в Бору (Красноярский край) -50,4 градуса. А рекорды максимальной температуры отмечались в Ереване +15,0 и в Ашхабаде +20,4 градуса.

Год назад, т.е. в 2018 году в Сочи прошел сильный дождь, до 40 мм. / meteonovosti.ru /
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