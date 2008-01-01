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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Суббота, 19 января



Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого сместится на северо-восток Европейской России. Откроется дорога холодным северо-западным ветрам. С прохождением вторничных холодных атмосферных фронтов при переменной облачности, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность около 80%. Ветер западных румбов подует со скоростью 5-10 м/с.



Погода в Московском регионе неустойчивая и окажется крайне неблагоприятна не только людям с повышенной метеочувствительностью, но и для практически здоровых людей. Ведь человек не может быстро приспособиться, появляются симптомы недомогания, усиливаются болевые проявления, приступы стенокардии, бронхоспазма, артериальное давление "скачет" и даже приемы гипотензивных средств иногда не помогают, усиливаются приступы мигрени и вегетативные нарушения. Рекомендуется снизить чрезмерные физические нагрузки, нормализовать режим труда и отдыха, больше бывать на свежем воздухе, во время принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать организм приемом комплекса витаминов и препаратов растительного происхождения способствующие нормализации тонуса сосудов, сна, улучшающие иммунные процессы. / meteonovosti.ru /



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