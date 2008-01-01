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На востоке Канады ожидается непродолжительное потепление



ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 18 января



Крепкие морозы в восточной половине Канады связанные с антициклоном, начинают ослабевать. После -20..-25 градусов в пятницу уже только -16, и идет небольшой снег. К полудню температура может подняться до -3..-8 градусов. Это с запада приблизится теплый атмосферный фронт, однако он очень быстро прошествует на восток и юго-восток канадской территории окажется в тылу циклона. Температура 19 января понизится до -18 градусов и морозы будут усиливаться. До середины следующей недели по ночам до -25 градусов. / meteonovosti.ru /



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