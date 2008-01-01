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На Кипре прохладно



ИА "Метеоновости" / 13:05 Пятница, 18 января



Средняя температура воздуха в последние дни второй декады января на Кипре оказалась ниже нормы почти на два градуса. Освежил воздух здесь северо-восточный ветер в тылу циклона, быстро перемещавшегося от Греции через полуостров Малая Азия на Среднюю Азию. В течение января ночная температура в Ларнаке уже трижды опускалась до +4,8 градуса, но самой холодной была ночь с 9 на 10 января, когда столбики термометров опускались до отметки +3,1 градуса, а отклонение от нормы было весьма солидным: -3,0 градуса. Дневная температура стабильно держится в течение месяца от +15 до +19 градусов. Температура воды на побережье +19.



Но прохлада продержится недолго, уже к выходным ветер сменит направление с северо-восточного на южное и потеплеет. / meteonovosti.ru /



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