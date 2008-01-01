Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
18 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Кипре прохладно

ИА "Метеоновости" / 13:05 Пятница, 18 января

  Средняя температура воздуха в последние дни второй декады января на Кипре оказалась ниже нормы почти на два градуса. Освежил воздух здесь северо-восточный ветер в тылу циклона, быстро перемещавшегося от Греции через полуостров Малая Азия на Среднюю Азию. В течение января ночная температура в Ларнаке уже трижды опускалась до +4,8 градуса, но самой холодной была ночь с 9 на 10 января, когда столбики термометров опускались до отметки +3,1 градуса, а отклонение от нормы было весьма солидным: -3,0 градуса. Дневная температура стабильно держится в течение месяца от +15 до +19 градусов. Температура воды на побережье +19.

Но прохлада продержится недолго, уже к выходным ветер сменит направление с северо-восточного на южное и потеплеет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Сб.
19 янв.
-5
Вс.
20 янв.
-3
Пн.
21 янв.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кимберли		 -56
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Курико

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100