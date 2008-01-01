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Начинаем готовиться к крепким морозам



ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 18 января



зиму ночью температура воздуха понизится до -20 градусов. И к этому нужно подготовится !



Первая порция холодного воздуха ворвется в столичный регион 19 января. Под утро подморозит до -7..-10 градусов, и днем -3..-8 градусов. Понижение температуры произойдет после отхода циклона на восток.В дальнейшем морозы будут только усиливаться. Но 20 и 21 января температура будет еще выше нормы на 2-4 градуса.



22 января ожидается дальнейшее понижение температуры, связанное с усиление антициклона со Скандинавии: по ночам до -20, а днем до -15 градусов. Это ниже нормы почти на 5 градусов.



По предварительным расчетам такие крепкие морозы продержатся до конца следующей недели. На фоне повышенного атмосферного давления погода облачная с прояснениями, местами небольшой снег.



В эти дни существенного прироста снега не будет, высота снежного покрова в Москве составляет 35 см, что близко к норме.



Последний раз волна холодной погоды в последней декаде января накрыла столицу в 2012 году. Ночная температура понижалась до -20 градусов.



В преддверии холодов нужно побеспокоится о более теплой одежде и обуви. / meteonovosti.ru /



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