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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 18 января



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков, местами порывы южного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3 градуса, Северном +2..+3 градуса, Северо-восточном +2..+3 градуса, Восточном +3 градуса, Юго-восточном +2..+3 градуса, Южном +2..+3 градуса, Юго-западном +2..+3 градуса, Западном +1..+3 градуса, Северо-западном +2..+3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +2 градуса, местами порывы до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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