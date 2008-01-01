Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
18 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 11:50 Пятница, 18 января

  Очень теплый воздух на территорию Средней Азии пришел с юго-запада с глубоким циклоном. Средняя температура воздуха выше нормы на большей части Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана на 8-12 градусов. На такую же величину выше температура в южной половине Казахстана, и на 4-8 градусов теплее обычного на территории Киргизии.

Во многих городах зафиксированы рекордные значения. На севере этой обширной территории максимальные значения +2..+5 градусов, на крайнем юге до 25..26 градусов.

Циклон продолжает свой путь на северо-восток, с ним будет связано существенное повышение температуры в горных и предгорных районах Тянь-Шаня. Из-за этого на территории Киргизии ожидаются неблагоприятные условия: дожди, снегопады, сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Сб.
19 янв.
-5
Вс.
20 янв.
-3
Пн.
21 янв.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кимберли		 -56
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Курико

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100