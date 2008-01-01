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Рекордное тепло в Средней Азии



ИА "Метеоновости" / 11:50 Пятница, 18 января



Очень теплый воздух на территорию Средней Азии пришел с юго-запада с глубоким циклоном. Средняя температура воздуха выше нормы на большей части Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана на 8-12 градусов. На такую же величину выше температура в южной половине Казахстана, и на 4-8 градусов теплее обычного на территории Киргизии.



Во многих городах зафиксированы рекордные значения. На севере этой обширной территории максимальные значения +2..+5 градусов, на крайнем юге до 25..26 градусов.



Циклон продолжает свой путь на северо-восток, с ним будет связано существенное повышение температуры в горных и предгорных районах Тянь-Шаня. Из-за этого на территории Киргизии ожидаются неблагоприятные условия: дожди, снегопады, сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров. / meteonovosti.ru /



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