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Новости погоды

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Центральную Россию завалило снегом

ИА "Метеоновости" / 11:26 Пятница, 18 января

  Череда циклонов прошедших через Европейскую Россию с запада на восток, вызвала обильные снегопады на большей части территории. Особенно много снега выпало за последние сутки в Ленинградской области только в ночь с 17 на 18 января, выпало до 29 мм осадков. В Санкт-Петербурге был повторен рекорд для 17 января 1939 года: 19 мм. Сильные снегопады в Архангельской области и Вологодской области до 11 мм. В Тверской области количество осадков составило 13 мм, в Ярославской области до 10 мм, в Костромской до 7 мм. Рекордное количество осадков для 17 января в Кирове 8,0 мм. Высота снежного покрова в центре России от 35 см до 45 см, а в Черноземье и Поволжье до 55 см, а местами даже до 60 см. Зона снегопадов смещается к Уралу, а на большей части ЕТР погода налаживается. В Московской области 19 января днем, и далее до середины следующей недели небольшой снег местами. / meteonovosti.ru /
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