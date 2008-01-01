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Самые теплые сутки зимы в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:01 Пятница, 18 января



К утру 18 января температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ повысилась до +2,0 градуса, на Балчуге было +2,3 градуса. И днем столичный регион останется в теплой части атлантического циклона, максимальная температура воздуха сохранится на уровне +2..+3 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет положительной, более +1 градуса.



Сутки 18 января окажутся самыми теплыми с начала календарной зимы. Температура воздуха превысит нормы почти на 10 градусов и будет соответствовать началу апреля!



До этого текущей календарной зимой очень теплым оказалось начало второй декады декабря 2018 года, с максимальной температурой +1,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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