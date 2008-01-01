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Накануне Крещения север ЕТР заметает снегом



ИА "Метеоновости" / 09:56 Пятница, 18 января



Циклон-предвестник "Крещенского" похолодания, будет продвигаться со снегом и метелями по Европейскому Северу. Сегодня, 18 января в Вологодской области в большинстве районов умеренный и небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, отложение мокрого снега, возможна метель и ветер до 18 м/с. Температура +1..-4 градуса, к вечеру понижение до -5..-10 градусов. Аналогичная погода и на северо-западе. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в большинстве районов небольшой снег, порывы юго-западного ветра до 15 м/с. температура пошла на понижение еще ночью и дальше похолодание продолжится, к концу дня до -4..-9 градусов. На территории Карелии интенсивные снегопады пришлись на ночное время, днем по мере отхода циклона будет идти снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах метель, погода будет слабо морозной, до -4..-9 градусов. Более серьезные морозы нагрянут на Кольский полуостров. Там небо прояснится, температура воздуха понизится до -8..-13, при прояснениях -18..-23 на крайнем западе области до -26 в течение суток, гололедица на дорогах. В южной половине Архангельской области днем снег будет сильным с гололедом, при южном ветре потеплеет до 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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