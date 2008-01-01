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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:34 Пятница, 18 января



Предстоящим днём атлантический циклон продолжит оказывать влияние на погоду Московского региона. Наиболее активные атмосферные фронты этого атмосферного вихря "отработали" над нашей территорией, добавив до 4-6 см снега, сегодняшним же днём заметного поступления небесной влаги надо ждать лишь к концу дня. Основными же факторами, на которое стоит обратить внимание будут: сильный порывистый ветер, сосульки на крышах и козырьках, и очень благоприятные условия для схода снежных масс с крыш зданий. Будьте очень внимательны и осторожны!



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 18 января ожидается облачная погода. Временами отметятся небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градуса, по области -1..+3. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление немного подрастёт, но фон останется заметно пониженным.



В целом погода в Московском регионе неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Дискомфортные влажностно-температурные условия могут оказывать негативное влияние на общее состояние и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний: патология суставов и позвоночника, органов дыхания, сохраняется и риск роста острых респираторных и простудных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями.



Пониженный фон атмосферного давления в сочетании с дефицитом кислорода в воздухе, может способствовать появлению симптомов недомогания у лиц с сосудистыми нарушениями, вегетативными и психо-эмоциональными дисфункциональными расстройствами.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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