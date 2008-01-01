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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 17 января

  Погоду в столичной области будет атмосферный фронт атлантического циклона с центром над Архангельском. При сплошной облачности продолжится снег, местами метель. Температура воздуха в Москве -2..-4 градусов, по области -2..-5. Ветер южный, 5-10м/с, порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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