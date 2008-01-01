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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 17 января



В 15 часов в Москве облачно, снег от небольшого до умеренного, . местами порывы южного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -4 градуса, Западном -3..-5 градусов, Северо-западном -4 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, местами метель, температура воздуха -4 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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