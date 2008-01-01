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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 17 января

  В 15 часов в Москве облачно, снег от небольшого до умеренного, . местами порывы южного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -3..-4 градуса, Восточном -4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -3..-4 градуса, Юго-западном -4 градуса, Западном -3..-5 градусов, Северо-западном -4 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, местами метель, температура воздуха -4 градуса, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-4
Пт.
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+1
Сб.
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-6
Вс.
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-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+40
Кимберли		 -57
Делянкир

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Пьинмана

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