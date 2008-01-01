Новости погоды
На Северном Кавказе по-весеннему тепло
ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 17 января
Субтропическое тепло в системе средиземноморского циклона захватило ряд республик Северного Кавказа. Самым теплым был прошедший день, 16 января. Во Владикавказе было 16,2 градуса, предыдущий максимум, 14,7 градуса отмечался в 2004 году. В Буйнаксе было почти как летом, 20,6 градуса, предыдущий максимум был гораздо скромнее, 15,3 градуса в 1976 году. В Гяндже потеплело до 18,1 градуса, а в 1955 году было лишь 17 градусов. В Ленкоране температура повысилась до 18,5 градуса, предыдущий раз самым теплым выдался день в 2004 году с температурой 16,2 градуса. А в Дербенте почти повторился максимум 2010 года. Сейчас термометр показал 16 градусов, предыдущий был лишь на три десятых градуса ниже.
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Но уже 17 января на Северном Кавказе не будет так тепло. Днем температура чуть выше 0 градусов. Местами будут продолжаться осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в предгорных и горных районах округа отдельные сильные осадки, местами туман, гололед. Ветер порывы ветра 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /