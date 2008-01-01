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Новости погоды

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На Северном Кавказе по-весеннему тепло

ИА "Метеоновости" / 13:08 Четверг, 17 января

  Субтропическое тепло в системе средиземноморского циклона захватило ряд республик Северного Кавказа. Самым теплым был прошедший день, 16 января. Во Владикавказе было 16,2 градуса, предыдущий максимум, 14,7 градуса отмечался в 2004 году. В Буйнаксе было почти как летом, 20,6 градуса, предыдущий максимум был гораздо скромнее, 15,3 градуса в 1976 году. В Гяндже потеплело до 18,1 градуса, а в 1955 году было лишь 17 градусов. В Ленкоране температура повысилась до 18,5 градуса, предыдущий раз самым теплым выдался день в 2004 году с температурой 16,2 градуса. А в Дербенте почти повторился максимум 2010 года. Сейчас термометр показал 16 градусов, предыдущий был лишь на три десятых градуса ниже.

Но уже 17 января на Северном Кавказе не будет так тепло. Днем температура чуть выше 0 градусов. Местами будут продолжаться осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в предгорных и горных районах округа отдельные сильные осадки, местами туман, гололед. Ветер порывы ветра 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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