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Погода в Крыму постепенно налаживается



ИА "Метеоновости" / 12:41 Четверг, 17 января



Еще сегодня, 17 января в Крыму ожидается небольшой снег, мокрый снег; гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица. Ветер западный в порывах до 15 м/с. Температура воздуха днем 0..+5 градусов. Атмосферный фронт с запада принес в Крым сильный снег, выпало еще до 10 см снега.



В последующие двое суток на смену циклонам и атмосферным фронтам в Крым придет антициклон со Средиземного моря.



Установится погода без осадков, ночная температура воздуха без существенных изменений, около 0 градусов, дневная температура повысится на 2-3 градуса, днем 19 января до +8 градусов. / meteonovosti.ru /



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