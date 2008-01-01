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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 17 января

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков, местами порывы южного ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -4..-5 градусов, Северо-восточном -4 градуса, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -4..-5 градусов, Южном -4..-5 градусов, Юго-западном -5 градусов, Западном -4..-6 градусов, Северо-западном -4..-5 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5 градусов, местами порывы до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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-4
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+1
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Гриффит		 -55
Усть-Нера

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

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