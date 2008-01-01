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Новости погоды

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В Иерусалиме выпал снег

ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 17 января

  Накануне на город обрушился сильный дождь, который к вечеру перешел в снег, Осадки обрушились на Иерусалим при прохождении серии атмосферных фронтов средиземноморского циклона. К утру четверга выпавшие осадки почти везде растаяли, однако власти предупреждают о необходимости быть осторожнее на улицах из-за гололедицы. Впрочем, снегопад не причинил особого ущерба, о травмах также не сообщается. Это был первый снег за последние 5 лет. Осадки прошли и на средиземноморском побережье Израиля. В Тель-Авиве выпало 20,6 мм при норме 127 мм, то есть шестая часть от месячного количества. / meteonovosti.ru /
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