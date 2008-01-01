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Новости погоды

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Пушкинские места под снегом

ИА "Метеоновости" / 12:05 Четверг, 17 января

  Циклоны постарались намести снега в Поволжье. Вот и в Нижегородской области прошел сильный снег. В Большом Болдино высота сугробов подросла на 10-12 см. В Сергаче, тоже Нижегородской области выпало примерно столько же снега. Кроме Нижегородской области сильный снег отмечался в Татарстане, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Кировской областях и в республике Марий Эл. В Татарстане была метель и ветер до 21 м/с.

Сегодня, 17 января, сильный снег с мокрым снегом будет продолжаться на юге Поволжья. Будет ветрено с метелью, на дорогах гололедица и заносы. Накануне Крещения, 18 января в Нижегородской области временами снег и мокрый снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, ветер до 13-18 м/с, на дорогах гололедица и заносы. Погода в теплом секторе циклона не будет особенно холодной. Днем от 0 до -7 градусов. / meteonovosti.ru /
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