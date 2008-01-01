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Новости погоды
На Крещение в Москве морозно
ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 17 января
Считается, что на Крещение чаще всего бывает морозно. Действительно, в ночь на 19 января очень редко случается оттепель. Но нельзя сказать, что Крещенская погода отличается и сильными морозами. Лишь раз в восемь лет температура в ночь на Крещение бывает ниже -20 градусов.
За последние 70 лет, самая холодная ночь -30,8 градуса наблюдалась в 2006 году и днем тогда было -25,4 градуса. А самая теплая погода в ночь на 19 января, +3,6 градуса отмечена в 2007 году. На 2007 год приходится и абсолютный максимум температуры, +6,3 градуса.
В этом году погоду на Крещение прогнозируют с морозцем, но не сильным. Накануне Праздника атлантический циклон принесет в столицу оттепель. 18 января ожидается облачная погода, ночью снег с метелью и ветром 12-17 м/с, температура в Москве -3..-5 градусов, по области -3..-8 градусов. Днем время от времени будет приниматься небольшой снег и мокрый снег, температура повысится до 0 градусов, в центре города до +1 градуса.
А в ночь на 19 января, после прохождения холодного фронта, температура воздуха понизится, и в течение суток будет в Москве -5..-7 градусов, по области до -10 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер станет стихать. На дорогах будет очень скользко!
В дальнейшем мороз станет усиливаться. К 22 января ночью до -20, днем до -15 градусов, что ниже нормы почти на 5 градусов. И можно сказать, что Крещенские морозы в 2019 году состоятся! / meteonovosti.ru /
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