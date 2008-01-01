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Несколько дней непогоды на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 11:03 Четверг, 17 января



Южный циклон вышел на акваторию Охотского моря и продолжает буйствовать на Дальневосточном побережье. В Хабаровском крае продолжался сильный снег, за сутки выпало 18 мм осадков, отмечалась метель при ветре до 27 м/с. На Сахалине снегопад в ночные часы стал постепенно ослабевать, а 16 января выпало местами до 26 мм осадков, и тоже с метелью и ветром до 30 м/с. В Камчатском крае в Петропавловске-Камчатском отмечался сильный снег, продолжительная метель при ветре до 29 м/с, на севере Камчатского края, в Усть-Хайрюзово метель, ветер до 21 м/с. На Курильских островах тоже снегопад с метелью, а ветер усиливался до 28 м/с. Ветрено несколько дней было во Владивостоке, Утром 17 января ветер достигал 23 м/с.



Циклон перемещается с юго-запада Охотского моря ближе к Камчатскому краю. И ненастная погода сохранится на островах и побережье. 17 января на севере Хабаровского края сильный снег, метель, на побережье ветер 25-30 м/с. В Приморском крае в ночь на 18 января еще будет усиливаться ветер на побережье до 22 м/с. На юге Камчатского края до конца рабочей недели будет идти сильный снег с, метелью. А на Сахалине еще и в субботу сохранится погода со снегом, метелью и ветром более 20 м/с. На юге Курильской гряды неделя завершится тоже снежной и ветреной погодой. В субботу, 19 января ожидаются порывы до 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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