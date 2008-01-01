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Новости погоды

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Такая разная температура ночью была в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:41 Четверг, 17 января

  Промежуточный антициклон, с запада принес прояснения. Там, где они были, воздух под утро сильно охладился. Так, на юге такой большой теперь Москвы было почти -11 градусов. На юго-западе термометр показал почти -10 градусов. В пределах МКАД температура оказалась в пределах -6..-7 градусов. Центр города, как обычно, самый теплый район мегаполиса, отмечена температура -5,9 градуса. В Подмосковье разброс температуры был еще больше. Так, в Клину было -6,1 градуса при облачной погоде. А в Черустях, где небо прояснилось, мороз усилился до -18,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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