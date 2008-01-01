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Новости погоды
Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 17 января
Среднесуточная температура в столице превышает привычные показатели на 3 градуса. И уже с начала года были отмечены оттепели. Но до рекордного значения не дошло, а затем температура вновь начала понижаться. И впереди еще на раз будут отмечаться оттепели.
17 января 1925 года воздух в столице прогрелся до 4,2 градуса. В том году вся неделя выдалась теплой, были обновлены несколько температурных рекордов подряд. Два из которых не перекрыты до сих пор. А 17 января 1940 года под утро воздух остыл до -42,1 градусов. Рекорд не только этого дня, но и всей зимы. С тех пор таких лютых морозов в столице не было. Случались в этот день сильные снегопады. До 7,7 мм небесной влаги обрушилось на столицу в 2016 году. После столь обильного снегопада сугробы увеличиваются на 7-9 см. Метель наблюдалась в Москве в 1981 году.
В прошлом, 2018 году температура воздуха была выше нормы, ночью минимальная температура воздуха составила -8,6 градуса, днем термометры показали -6,6 градуса, прошел небольшой снег. Высота снега была всего 6 см.
Сегодня днем при облачной погоде временами будет приниматься снег, термометры покажут -2..-4 градуса. Такая температура выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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