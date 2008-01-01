Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
17 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 17 января

  Среднесуточная температура в столице превышает привычные показатели на 3 градуса. И уже с начала года были отмечены оттепели. Но до рекордного значения не дошло, а затем температура вновь начала понижаться. И впереди еще на раз будут отмечаться оттепели.

17 января 1925 года воздух в столице прогрелся до 4,2 градуса. В том году вся неделя выдалась теплой, были обновлены несколько температурных рекордов подряд. Два из которых не перекрыты до сих пор. А 17 января 1940 года под утро воздух остыл до -42,1 градусов. Рекорд не только этого дня, но и всей зимы. С тех пор таких лютых морозов в столице не было. Случались в этот день сильные снегопады. До 7,7 мм небесной влаги обрушилось на столицу в 2016 году. После столь обильного снегопада сугробы увеличиваются на 7-9 см. Метель наблюдалась в Москве в 1981 году.

В прошлом, 2018 году температура воздуха была выше нормы, ночью минимальная температура воздуха составила -8,6 градуса, днем термометры показали -6,6 градуса, прошел небольшой снег. Высота снега была всего 6 см.

Сегодня днем при облачной погоде временами будет приниматься снег, термометры покажут -2..-4 градуса. Такая температура выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Пт.
18 янв.
+1
Сб.
19 янв.
-6
Вс.
20 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гриффит		 -55
Усть-Нера

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100