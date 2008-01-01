Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
17 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:22 Четверг, 17 января

  Погода столичного региона сегодня будет меняться. Под влиянием циклона, центр которого расположится в районе северной столицы, во второй половине дня начнет идти снег, поднимется метель. Максимальная температура воздуха будет вечером, в Москве она составит -4..-2, по области от 7 до 2 градусов мороза. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление уже в первой половине дня начнет падать и в середине дня составит 739 мм рт. ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в Московском регионе неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Дискомфортные влажностно-температурные условия могут оказывать негативное влияние на общее состояние и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний: патология суставов и позвоночника, органов дыхания, сохраняется и риск роста острых респираторных и простудных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-4
Чт.
17 янв.
-1
Пт.
18 янв.
+2
Сб.
19 янв.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Гриффит		 -55
Усть-Нера

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100