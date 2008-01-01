

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:22 Четверг, 17 января



Погода столичного региона сегодня будет меняться. Под влиянием циклона, центр которого расположится в районе северной столицы, во второй половине дня начнет идти снег, поднимется метель. Максимальная температура воздуха будет вечером, в Москве она составит -4..-2, по области от 7 до 2 градусов мороза. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление уже в первой половине дня начнет падать и в середине дня составит 739 мм рт. ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в Московском регионе неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Дискомфортные влажностно-температурные условия могут оказывать негативное влияние на общее состояние и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний: патология суставов и позвоночника, органов дыхания, сохраняется и риск роста острых респираторных и простудных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



