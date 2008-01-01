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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 16 января
Погоду в столичной области будет определять барическая седловина. При облачности с прояснениями осадков не ожидается.. Температура воздуха в Москве -6..-8 градусов, по области -6..-11. Ветер южный, 3-8м/с, относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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