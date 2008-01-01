Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 16 января
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3..-4 градуса, Северном -3..-5 градусов, Северо-восточном -4..-6 градусов, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -4..-8 градусов, Южном -4..-7 градусов, Юго-западном -4..-8 градусов, Западном -4..-6 градусов, Северо-западном -5 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6..-8 градусов. / meteonovosti.ru /