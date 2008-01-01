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Рекордное количество осадков выпало в Крыму



ИА "Метеоновости" / 13:49 Среда, 16 января



На пути следования Балканского циклона 15 января оказался Крым. На полуострове прошли сильные осадки в сопровождении резкого порывистого ветра. Выпало до 28 мм осадков. Для Симферополя и Керчи количество осадков оказалось рекордным. В Симферополе во время дождя выпало 27 мм осадков. Ранее максимальным количеством для этого дня было 18,9 мм (в 1955 г.). В Керчи прошел дождь, ночью переходящий в мокрый снег, выпало 7 мм осадков, что немного больше рекорда, установленного в 2004 году, когда количество осадков составило 6,4 мм.



17 января в Крыму в ночные часы пройдет снег, мокрый снег. Сильные осадки ожидаются в центральных и южных районах. Днем местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха 0..+5, в горах 0..-5. 18 и 19 января осадков на полуострове не ожидается, температура воздуха 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /



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