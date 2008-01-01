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Сеул окутан смогом



ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 16 января



Над Сеулом уже пятый день подряд сохраняется смог. Уровень загрязнения в несколько раз превышает предельно допустимый. По словам экспертов, уровень загрязнения в столице самый высокий с 2015 года. Большая часть страны покрыта густой мелкой пылью. В мегаполисах страны ограничено движение транспорта. Также ограничено производство на крупных промышленных объектах. Эти меры предприняты для того, чтобы снизить уровень пыли и загрязняющих веществ. Люди носят маски и стараются без крайней надобности не выходить из помещений. Из-за антициклона нет условий для рассеивания вредных примесей. Прогнозируется, что уровень пыли и загрязняющих веществ в Южной Корее еще некоторое время будет оставаться очень высоким. / meteonovosti.ru /



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