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Новости погоды

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Жара в Австралии бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 16 января

  В Австралии установилась жаркая погода. С понедельника во многих регионах страны были перекрыты многолетние температурные максимумы. Температура воздуха поднимается до 45 градусов и более. На юге континента в дневные часы 15 января термометры показали 50 градусов. Городами-рекордсменами стали Таркула, Порт-Огаста и Ок-Валли. На данный момент это самые жаркие города на планете. И жара будет усиливаться. Пика жара достигнет 18 января. Местным жителям не рекомендовано находиться на открытом воздуха более 5 минут.

Из-за жары в реках и озерах Нового Южного Уэльса возник недостаток кислорода, что привело к гибели рыбы. Тушки плавают на поверхности, из-за чего могут оказаться зараженными источники питьевой поды. Качество воды снизилось из-за быстрого размножения водорослей. / meteonovosti.ru /
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