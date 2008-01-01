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Южный циклон хозяйничает на Сахалине



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 16 января



На Сахалине в минувший день, 15 января, и в ночь на 16 января прошел очень сильный снег, выпало до 21 мм осадков в пересчете на воду - высота снега увеличилась еще на 20-22 см. Мела метель, ветер в порывах достигал ураганной силы, 33 м/с.



17 января циклонический вихрь сохранит влияние на Сахалине, центр этого циклона будет находиться над севером острова. Пройдет снег от небольшого до умеренного. В центре и на севере порывы 15-20 м/с, днем -12..-17, на крайнем севере ночью сильный снег, сильная метель при ветре до 25-30 м/с. Температура воздуха днем -9..-14 градусов. 18 и 19 января циклон начнет терять силы, пройдет снег различной интенсивности, ветер ослабеет до 10-15 м/с, лишь на побережьях порывы будут достигать 18-23 м/с. Днем термометры покажут -9..-14 градусов. / meteonovosti.ru /



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