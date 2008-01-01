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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 16 января

  В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-6 градусов, Северном -5..-6 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -5 градусов, Юго-восточном -6..-9 градусов, Южном -6..-8 градусов, Юго-западном -7 градусов, Западном -6..-7 градусов, Северо-западном -5..-6 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -7..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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Кимберли		 -55
Усть-Нера

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Балешвар

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