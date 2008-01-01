Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:32 Среда, 16 января
В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-6 градусов, Северном -5..-6 градусов, Северо-восточном -5..-6 градусов, Восточном -5 градусов, Юго-восточном -6..-9 градусов, Южном -6..-8 градусов, Юго-западном -7 градусов, Западном -6..-7 градусов, Северо-западном -5..-6 градусов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -7..-10 градусов. / meteonovosti.ru /