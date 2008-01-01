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На юге ЕТР осадки прекратятся лишь на время



ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 16 января



ветра стал Балканский циклон, который с юга Греции стремительно смещался на Черное море, а затем устремится на юг Каспия.



Сильные осадки прошли в Краснодарском крае 15 и в ночь на 16 января. В виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 32 мм осадков (в Анапе). В Новороссийске осадков было меньше, 27 мм. Ненастье сопровождалось сильным ветром, в Адлере порывы достигали 22 м/с. В Волгоградской области прошел сильный снег, (до 7 мм), который сменился дождем. Досталось и соседней Ростовской области, где в виде снега и мокрого снега выпало до 33 мм осадков. В горах Карачаево-Черкесии выпало очень много снега, до 27 мм в эквиваленте жидкой воды. После такого снегопада высота сугробов увеличивается на 25-30 см.



17 января атмосферное давление на полуострове подрастет, но из-за неустойчивости на высотах без осадков в виде снега и мокрого снега, не обойдется, а в Краснодарском крае, в Адыгее и в горных районах Северного Кавказа местами сохранятся сильные осадки. Что ведет к сохранению угрозы схода снежных лавин.



18 января осадков на юге ЕТР не ожидается, а 19 января в Волгоградской области, в Калмыкии и в Краснодарском крае снова начнет лепить снег и мокрый снег, а местами и дождь. Образуется туман, на севере гололедно-изморозевые явления, в Краснодарском крае на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья, местами порывы ветра до 13-18 м/с. Преобладающая температура воздуха днем -3..+3 градуса, на северо-западе регионе -3..-8, на черноморском побережье +3..+8 градусов. / meteonovosti.ru /



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