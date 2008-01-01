Новости погоды
На Кипре бушует непогода
ИА "Метеоновости" / 11:43 Среда, 16 января
Средиземноморский циклон, направлявшийся на восток, принес сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. Количество выпавших осадков 15 января достигло 23 мм. Ветер в порывах усиливался до 26 м/с, гремели грозы. Но при этом температура воздуха была немного выше привычных значений, 16,9 градуса.
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17 января Кипр окажется во власти антициклона, но атмосферные фронты могут испортить погоду, не исключен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы +2..+7 градусов, днем воздух прогреется до +11..+16 градусов. Такие значения температуры соответствуют климатической норме. / meteonovosti.ru /