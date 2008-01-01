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На Кипре бушует непогода



ИА "Метеоновости" / 11:43 Среда, 16 января



Средиземноморский циклон, направлявшийся на восток, принес сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. Количество выпавших осадков 15 января достигло 23 мм. Ветер в порывах усиливался до 26 м/с, гремели грозы. Но при этом температура воздуха была немного выше привычных значений, 16,9 градуса.



17 января Кипр окажется во власти антициклона, но атмосферные фронты могут испортить погоду, не исключен кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы +2..+7 градусов, днем воздух прогреется до +11..+16 градусов. Такие значения температуры соответствуют климатической норме. / meteonovosti.ru /



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