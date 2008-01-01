|
|
|
Новости погоды
Юг Таймыра засыпало снегом
ИА "Метеоновости" / 11:21 Среда, 16 января
На севере Восточной Сибири хозяйничал циклонический вихрь, пришедший с европейской территории. С атмосферным фронтом этого циклона были связаны сильные снегопады на юге Таймырского округа. 15 и в ночь на 16 января в регионе выпало до 14 мм небесной влаги. Сугробы увеличились еще на 13-15 см.
17 января циклонический вихрь покинет Таймыр, отправится на северо-запад Якутии. На юге Таймыра при переменной облачности пройдет небольшой снег, и то лишь местами. Температура воздуха в течение суток составит -22..-27 градусов, местами до -32. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.