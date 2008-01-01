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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 16 января



Зима вступила во вторую половину своего пребывания на Московской земле и уже огорчила москвичей первыми оттепелями. Но уже сегодня температура понизится и в дневные часы ожидается от 4 до 6 градусов мороза. Так что от рекордно теплых дней погода окажется уже далеко. Самым теплым он останется в 1925 году, когда в дневные часы температура повысилась до +3.1 градусов.



Но случались в эти дни и суровые морозы. Так в 1940 году под утро они усилились до -41 градуса, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день. Сильными осадками отличился этот день в 2014 году, когда на Московскую землю выпало 8 мм осадков.



В прошлом, 2018 году, 16 января сохранялись умеренные морозы: ночью -8.1, днем -6.7 градусов, кружил слабый снег, а высота снежного покрова составляла всего 6 см. / meteonovosti.ru /



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