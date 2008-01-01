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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:37 Среда, 16 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм рт. ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в Московском регионе неустойчивая с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Дискомфортные условия по показателям влажности и температуры по-прежнему могут негативно сказываться на общем состоянии и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний: патология суставов и позвоночника, органов дыхания, сохраняется и риск роста острых респираторных и простудных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями.



Пониженный фон атмосферного давления в сочетании с дефицитом кислорода в воздухе может способствовать появлению симптомов недомогания у лиц с сосудистыми нарушениями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами.



Поддержать организм, избегать появления выраженных симптомов ухудшения самочувствия, помогут соблюдение режима труда и отдыха, своевременный прием медикаментов, поливитаминные комплексы, препараты растительного происхождения, особенно из группы адаптогенов.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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