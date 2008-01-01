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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 15 января

  Погоду в столичной области будет определять южная часть атлантического циклона с центром над Ладогой. При преобладании сплошной погоды, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -2..-7. Ветер южный, 5-10м/с, относительная влажность воздуха 75-80%. / meteonovosti.ru /
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